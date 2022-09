Babišův advokát Eduard Bruna vysvětlil, proč se expremiér nezúčastní pátečního jednání v kauze Čapí hnízdo: „Je to kvůli jeho synovi. Nechce, aby ho znervózňoval, aby to na něj mělo nějaký negativní vliv. Ten syn k němu nemá dobrý vztah a on si myslí, že by to mohlo syna poškodit.“