Šaroch se opakovaně ptá na to, proč se právě ZZN Agro Pelhřimov se přeměnila na akciovou společnosti. Advokát Michael Bartončík oponoval, že se na to dozorující státní zástupce ptal již několikrát a Faltýnek na to již odpověděl.

Šaroch nicméně oponuje, že dosud nebylo vysvětleno, proč se právě tato společnost na akciovou společnost přeměnila. „Ta odpověď na tu otázku je složitá a dlouhá. Museli bychom si brát jednu společnost po druhé z holdingu Agrofert. Ten postup jsme řešili s našimi právníky a na to se nedá odpovědět jednou větou,“ vysvětlil Faltýnek.

„U každé té firmy to bylo jinak. Nedokážu říct, proč právě tato nebo další firmy se přeměnily na akciové společnosti, nedokážu na do odpovědět,“ dodal.

Faltýnek odpověděl, že neví, kdo předal příslušníkům rodiny Andreje Babiše dokumenty o nakoupených akciích.