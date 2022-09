Většinu reklamních smluv podepisoval Herodes

Z předchozí výpovědi Martina Herodese vyplynulo, že to byl právě on, kdo podepsal většinu reklamních smluv, a byl to také on, kdo řešil jejich realizaci. „Ceny se odvíjely od toho, kolik byly firmy ochotné zaplatit,“ popsal. Právě podezřením z fiktivní reklamy a krácení daní se zabývala policie.

Soudce Jan Šott po 24 minutách dočetl výpověď Martina Herodese, kterou podával policii v přípravném řízení

Obžalovaná Jana Nagyová si u soudu vzala slovo. Mluví o tom, že v době, kdy za farmu o padesátimilionovou dotaci žádala, to chyba nebyla. „Tady je několik různých výkladů, bavíme o malém a středním podniku, pak je tady hospodářská jednotka,“ uvedla. „Evropská komise z toho nyní udělala guláš a pohybovat se v této oblasti je jako pohybovat se na minovém poli,“ řekla.

„Nikdy ze začátku nebyl záměr, že by firmu převzala společnost Imoba, měl to být opravdu malý a střední podnik,“ říká soudu.