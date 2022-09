Z předchozí výpovědi Martina Herodese vyplynulo, že to byl právě on, kdo podepsal většinu reklamních smluv, a byl to také on, kdo řešil jejich realizaci. „Ceny se odvíjely od toho, kolik byly firmy ochotné zaplatit,“ popsal. Právě podezřením z fiktivní reklamy a krácení daní se zabývala policie.