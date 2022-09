Ukrajinský soud poslal na 12 let do vězení ženu, jež předávala informace Rusům

Ukrajinský soud poslal na 12 let do vězení ženu z Lysyčansku za to, že předávala Rusům informace o pozicích ukrajinských vojáků a jejich techniky během bojů o toto město v Luhanské oblasti.

Na svých internetových stránkách o tom s odvoláním na ukrajinská média informuje ruskojazyčný servis BBC. Ženu ukrajinské úřady zadržely už v dubnu.

Soud v Petropavlivském okrese v Dněpropetrovské oblasti obžalovanou shledal vinnou z kolaborantství. Podle prokuratury prostřednictvím komunikační služby telegram i přímo přes telefon předávala Rusům informace o rozmístění ukrajinských vojáků a techniky v Lysyčansku a o tom, jaké cíle zasáhlo ruské dělostřelectvo.

Před měsícem stejný soud poslal rovněž na 12 let do vězení občana Ukrajiny, kterého si během výkonu trestu v Rusku vyhlédla tamní tajná služba FSB. Po začátku invaze na Ukrajinu ho vyslala na místa bojů. Dotyčný pak za peníze Rusy informoval o palebných pozicích ukrajinské armády v Lysyčansku a naváděl útoky ruského dělostřelectva.

Ruské síly Lysyčansk dobyly začátkem července, a ovládly tak ukrajinskou Luhanskou oblast.

Starosta jihoukrajinského Mykolajivu v červenci nabídl finanční odměnu lidem, kteří úřadům poskytnou údaje o těch, kteří předávají Rusům strategické informace umožňující účinněji cílit jejich útoky. (ČTK)