Scholz si volal s Putinem, naléhal na diplomatické řešení války na Ukrajině

Německý kancléř Olaf Scholz si dnes po mnoha týdnech telefonoval s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. V devadesátiminutovém rozhovoru naléhal na co nejrychlejší diplomatické řešení ruské války na Ukrajině.

To by podle něj mělo spočívat v klidu zbraní, úplném stažení ruských jednotek a respektování územní celistvosti a suverenity Ukrajiny. Oznámil to podle agentury DPA mluvčí německé vlády Steffen Hebestreit. Putin pak podle vyjádření Kremlu v telefonátu obvinil ukrajinské síly, že ostřelují města na ukrajinském Donbasu.

Rozhovor mezi Scholzem a Putinem byl podle mluvčího německé vlády věnován ruské válce proti Ukrajině a jejím důsledkům. „Spolkový kancléř zdůraznil, že jakékoli další kroky Ruska vedoucí k anexím by nezůstaly bez odpovědi a nebyly by za žádných okolností uznány,“ uvedl Hebestreit v prohlášení.

Šéf německé vlády v telefonátu také zdůraznil nutnost zajistit bezpečnost Záporožské jaderné elektrárny a vyzval Putina, aby nadále plně realizoval dohodu o vývozu ukrajinského obilí. Rusko tuto dohodu opakovaně kritizovalo a minulý týden varovalo, že by ji nemuselo v listopadu prodloužit. I v dnešním telefonátu Putin svému německému kolegovi podle vyjádření Kremlu sdělil, že dohoda dostatečně neřeší obnovení exportu ruské zemědělské produkce a hnojiv z Ruska.

Putin kromě toho v telefonickém rozhovoru mluvil o údajném porušování mezinárodního práva ze strany Ukrajiny. „Vladimir Putin upozornil spolkového kancléře na hrubé narušování humanitárního práva ukrajinskou stranou, na neustálé ostřelování měst na Donbasu, v jehož důsledku umírají civilisté,“ citovala agentura TASS tiskové oddělení Kremlu. Ukrajina se od února brání ruské agresi. Tvrdé boje se svádějí právě o oblast Donbasu, která hraničí s Ruskem. Kyjev mnohokrát obvinil ruské síly z ostřelování, při němž zemřeli civilisté.

Ruský prezident také odmítl obvinění, že Rusko brání v přístupu k válečným zajatcům. „Ruská strana poskytuje Mezinárodnímu výboru Červeného kříže přístup k válečným zajatcům, zatímco Kyjev tak nečiní,“ prohlásil Putin. Šéfka mise OSN monitorující humanitární situaci na Ukrajině Matilda Bognerová minulý týden uvedla, že Rusko brání v přístupu k válečným zajatcům a některé z nich mučí.

Scholz a Putin se podle německého vládního mluvčího dohodli, že zůstanou v kontaktu. Podle agentury TASS spolu předtím hovořili naposledy na konci května. Tehdejšího hovoru se účastnil také francouzský prezident Emmanuel Macron. Šéf Elysejského paláce si s Putinem znovu telefonoval i o uplynulém víkendu. (ČTK)