Polská vláda chce pro domácnosti pro příští rok zmrazit cenu elektřiny

Polsko plánuje na příští rok pro domácnosti s nižší spotřebou elektrické energie zmrazit její ceny na současné úrovni. Dnes to oznámil předseda vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kaczyński.

V situaci, kdy se v srpnu meziroční míra inflace vyšplhala na nejvyšší úroveň za více než dvacet let, se vláda snaží najít způsoby, jak lidem ulevit od zdražování, píše agentura Reuters.

„Podnikli jsme kroky k tomu, aby proud pro každou rodinu, pro každou domácnost byl do 2000 kilowatthodin za současnou cenu,“ řekl Kaczyński, neformálně nejvlivnější politik v Polsku. „Když to řeknu stručně – i přes ohromný nárůst cen surovin, toho všeho, z čeho se vyrábí energie, nebude se cena velké části proudu, který rodiny spotřebují, zvyšovat,“ uvedl. Zmrazení cen by se podle něho týkalo asi dvou třetin domácností. Dodal, že pokud nějaká domácnost v meziročním srovnání sníží spotřebu elektřiny o nejméně deset procent, dostane další slevu. Další opatření představí v nejbližších dnech premiér Mateusz Morawiecki.

Kaczyński také řekl, že vláda jedná s bankami ovládanými státem o tom, že by zvedly úrokové sazby pro nové i aktuální vklady na sedm až osm procent.

Spotřebitelské ceny v srpnu oproti loňsku vzrostly o 16,1 procenta. Podpora strany Právo a spravedlnost se v době, kdy lidé pociťují velký nárůst životních nákladů, snižuje. (ČTK)