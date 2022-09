Letoun s rakví Alžběty přistál v Londýně, rakev zamíří do Buckinghamského paláce

Letoun Boeing C-17 Globemaster III s rakví zesnulé královny Alžběty II. přistál na londýnském vojenském letišti Northolt. Na palubě letadla ji doprovázela královská princezna Anna. Rakev nyní poputuje do Buckinghamského paláce.

Na přílet vojenského přepravního letounu v Northoltu čekala například premiérka Liz Trussová, královský zástupce pro Velký Londýn i místní starosta.

V deštivém počasí v centru Londýna čekají na příjezd vozu s rakví zesnulé královny tisíce lidí. Sám král Karel III. rakev s pozůstatky své matky přijme u Buckinghamského paláce. V hudebním salonu (The Bow Room) paláce zůstane rakev přes noc. Do středečního rána budou mít možnost rozloučit se s královnou členové královské rodiny.

Do Westminsterského sálu, kde rakev se zesnulou panovnicí zůstane do pondělního rána, tedy do dnes královnina pohřbu, doprovodí pozůstatky smuteční průvod podobný tomu v Edinburghu. Za rakví bude opět kráčet i král Karel III. (ČTK)