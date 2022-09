Podle BIS existuje podezření, že prezidentův poradce Martin Nejedlý předával informace od Babišova bývalého blízkého spolupracovníka do Ruska. „Jako dává to logiku, jak přemýšlíte, a já vám říkám – nula, nula, nula. Nula a nemělo to nikdy žádný význam a nikdy bych to neudělal,“ reaguje v rozhovoru s Deníkem N.