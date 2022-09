Andrej Babiš u soudu řekl, že znalce Vítězslava Hálka považuje za nedůvěryhodného

Bývalý premiér Andrej Babiš se podle právníků dostal do nepříznivé situace, když mu soud oznámil, že je připraven jej nad rámec obžaloby soudit ještě za další trestný čin. Pokud by jej totiž shledal vinným, právě tato okolnost by mohla být důvodem k udělení vyššího trestu.