Obžalovaná Nagyová soudu řekla, že obžaloba ji viní z toho, že není dobrým právníkem. „A že jsem měla vědět něco, co nevěděli právníci, úředníci ani politici. Zabývala jsem se problematikou dotací EU. Ale nemůžu za to, že jsem nevěděla více než za to placení úředníci. Vše bylo v pořádku a farma splňovala všechny podmínky a byla malým a středním podnikem,“ řekla Nagyová.