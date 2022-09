Tisíce lidí se přišly ve skotském Edinburghu rozloučit s královnou Alžbětou II., jejíž rakev obřadně projíždí z Královské míle do katedrály Sv. Jiljí. Král Karel III. a další členové královské rodiny šli v čele smutečního průvodu. (DR)

Thousands have turned out to pay their respects to the late Queen, watching her coffin procession pic.twitter.com/CUnySkszeZ

— The Daily Record (@Daily_Record) September 12, 2022