Žižka dobyl 100 tisíc diváků

Historický velkofilm Petra Jákla Jan Žižka pokořil během prvního víkendu v českých kinech stotisícovou hranici návštěvnosti. Zařadil se tak v letošním roce na čtvrté místo v zisku počtu diváků všech filmů za první víkend.

Petr Jákl s představitelem hlavní role Benem Fosterem. Foto: Stanislav Honzík

Jana Žižku vidělo během prvních dní po premiéře 104 921 tisíc diváků, včetně předpremiér 114 244 diváků. Obsadil tak čtvrté místo za filmy Vyšehrad: Fylm, Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství a Thor: Láska jako trám.

.„Jsem nadšený, že přišlo tak velké množství lidí. Tento termín bych si pro českou distribuci nikdy nevybral, ale musel jsem se přizpůsobit Americe. Navíc jsem se dost obával toho, že nejen covid, ale především energetická krize naprosto zásadním způsobem ovlivní návštěvnost kin. Což se bohužel děje, ale s tím se prostě nic dělat nedá,“ vzkázal režisér snímku Petr Jákl z USA, kde momentálně doprovází film do distribuce.

Situace v Americe ale také není nejpříznivější, co se návštěvnosti kin týče. „Nakonec jsme tady dramaticky snížili počet kinosálů, ve kterých se Žižka promítá, asi na 1300. Kinodistribuce v Americe je v této době neuvěřitelně komplikovaná a jelikož tu Jan Žižka není známý, tak by bylo finančně strašně nákladné film zpropagovat,“ vysvětlil Jákl s tím, že by musel do propagace dát víc než stál samotný film. „To pro mě bylo už příliš velké riziko, které jsem nehodlal podstoupit. Vzhledem k tomu, že velmi zesílil svět online, budeme většinu zisků generovat tam,“ dodal režisér a producent.

Do amerických kin stejně jako do českých vstoupil na konci minulého týdne, skončil tam na 14. místě návštěvnosti a na vstupném utržil 810 tisíc dolarů.