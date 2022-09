Babiš u soudu: Odmítám a vylučuji, že jsem znal pravidla na dotace. Jsem nevinen

Expremiér Andrej Babiš začal vypovídat u soudu. Svoji výpověď začal tím, že své vyjádření pojme „šířeji“. „Konstrukci obžaloby odmítám jako nereálnou a důkazně nepodloženou,“ řekl na úvod.

Andrej Babiš u soudu. Foto: Lukáš Prchal, Deník N

„Odmítám a vylučuji, že jsem znal pravidla na dotace. O tom, že existuje nějaká dotace, jsem se dozvěděl povrchně na začátku roku 2008 od paní Nagyové, o tom, že Čapí hnízdo by mohlo žádat o dotaci. Tak jsem ji poslal za rodinnými příslušníky, kteří dotaci realizovali,“ pokračoval.

„Je to absurdní a naprosto to odmítám. Jsem nevinen. Stojím tady proto, pane předsedo, že jsem šel do politiky. Kdybych nešel do politiky, tak o Čapím hnízdě nikdo neslyšel.

Problém vznikl tím, že jsem šel do politiky. Vadím, protože jsem šel do politiky. Založil jsem protikorupční hnutí. Je to politický kartel,“ řekl dále.

„Vzpomeňme si na začátky evropských fondů. Klasické strany se těšily na ten byznys. Vrátili jsme 30 miliard, kvůli Babišovi se nevrátilo nic. Ta dotace, i když byla řádně přidělena, byla vrácena do českého rozpočtu. Takže mluvit o zneužití evropských peněz je nesmysl, byly z českého rozpočtu. Dotace byla vrácena do českého rozpočtu a já dal i 50 milionů na charitu. A proto jsem přesvědčen, že stíhání je zpolitizované.“