Místo obžalované Jany Nagyové bude za ni bude mluvit její advokát Josef Bartončík

Místo obžalované Jany Nagyové za ni bude mluvit její advokát Josef Bartončík. Bartončík tvrdí, že Nagyová nespáchala trestný čin a celá kauza je v přímém rozporu s ústavním řádem.

„V celém spisovém materiálu není uvedena jediná zmínka a důkaz společného jednání mé klientky s panem obžalovaným Babišem. Tato skutečnost je zásadní. A to, jak se s tím vypořádává obžaloba, je v příkrém rozporu s řádem. Trestný čin se nestal, neboť se stát nemohl,“ řekl Bartončík.

Advokát Bartončík rozebírá obžalobu a snaží se ji svým tónem a výstupem zesměšňovat. „Základem údajného činu je prý zatajení vztahu Farmy Čapí hnízdo s Agrofertem. Tehdejší obviněný Faltýnek měl pomoci skrýt identitu Babiše za jeho děti. Celé trestní řízení je vystavěné na premise, že bylo zatajené propojení společností a to, jak to měla moje klientka zatajovat. Trestný čin byl dokonán podáním žádosti o dotaci. Celá konstrukce spadla jako domeček z karet. Propojení s Agrofertem bylo zatajené tak, že to nakonec předložila moje klientka černé na bílém,“ řekl obhájce obžalované Nagyové.

„Podle obžaloby má klientka deklarovala, že je malým a středním podnikem čestným prohlášením, který moje klientka podepsala,“ řekl Bartončík s tím, že Nagyová mohla dokument podepsat v dobré víře, protože nešlo určit akcionáře kvůli akciím na majitele. Státní zástupce podle Bartončíka doplňuje případ fikcemi, protože jeho klientka nekonala ve zlém úmyslu. „Obžaloba zcela rezignovala na prokázání trestního činu. Obžaloba trpí vadami,“ uzavřel obhájce obžalované.