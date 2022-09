Alcaraz ovládl US Open a je nejmladší světovou jedničkou

Španělský tenista Carlos Alcaraz vyhrál US Open a v 19 letech se stává nejmladší světovou jedničkou v historii. V přímém souboji o premiérový grandslamový titul a post krále žebříčku zdolal 6:4, 2:6, 7:6 a 6:3 Nora Caspera Ruuda.

Alcaraz se tak stal i nejmladším vítězem grandslamu od roku 2005, kdy se rovněž v devatenácti letech radoval v Paříži jeho krajan Rafael Nadal. A nejmladším vítězem US Open od roku 1990, kdy turnaj ve Flushing Meadows ovládl tehdy také devatenáctiletý Pete Sampras.

The dream becomes reality.@carlosalcaraz is a Grand Slam champion. pic.twitter.com/sPFaAiVFNR

— US Open Tennis (@usopen) September 11, 2022