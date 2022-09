Tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková vyhrály čtyřhru na US Open. Americkou dvojici McNallyová, Townsendová po obratu porazily 3:6, 7:5, 6:1 a slaví karierní grandslam, kdy triumfovaly už na každém ze čtyř největších podniků.

Krejcikova & Siniakova have completed the career Grand Slam! pic.twitter.com/BApPeGoVYT — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2022

Celkem spolu Češky vyhrály už šest grandslamových titulů a z toho hned tři triumfy oslavily letos. Kromě US Open se radovaly v australském Melbourne a ve Wimbledonu, který ovládly i v roce 2018. A patří jim také dva triumfy z Paříže z let 2018 a 2021. (US Open)