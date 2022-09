Velkou cenu Itálie formule 1 v Monze vyhrál dosavadní lídr šampionátu Max Verstappen z týmu Red Bull. Druhý dojel vítěz kvalifikace Charles Leclerc na Ferrari, třetí skončil George Russell z týmu Mercedes. (Sport2)

VERSTAPPEN WINS THE ITALIAN GRAND PRIX

The Dutchman takes the chequered flag. Leclerc comes home in second with Russell taking the final podium spot #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/HEqXM7CLqp

