Královnina rakev opustila Balmoral, vůz s ní míří do Edinburgu

Rakev s tělem královny Alžběty II. opustila její skotský zámek Balmoral a míří do hlavního města Edinburghu. Tam bude do úterý vystavena v Katedrále Sv. Jilji. Cestu lemují tisíce lidí, kteří vzdávají královně hold na její poslední pouti.

Katafalk s její rakví opustil Balmoral kolem desáté hodiny dopoledne. Poslední sbohem nejdéle sloužící panovnici v zemi a ženě, kterou mnozí místní považovali za sousedku, přišly tisíce lidí už od sedmé hodiny ráno.

„Královna byla vždy součástí našeho života, v létě, když pobývala ve Skotsku. Často jsme ji vídali v okolí a komunita vždy respektovala její soukromí. Byla tu tak uvolněná, dokonce i v tom, jak se oblékala. Byla naší konstantou,“ řekla deníku Guardian Elizabeth Anne Alexanderová, jedna z přihlížejících, která dostala jméno právě po královně.

Rakev přijede do Edinburghu v 16 hodin tamního času. Zůstane v paláci Holyroodhouse až do zítřka, kdy bude uložena v katedrále svatého Jilji. V úterý bude převezena do Londýna, kde bude vystavena v Buckinghamském paláci. (Guardian)