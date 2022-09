Síkela: úsporný tarif na energie by se mohl ještě upravit

Ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN) v debatě na TV prima uznal chyby při sestavování úsporného energetického tarifu. Slevy, které garantuje, podle ministra neodpovídají nynějšímu zdražování.

Síkela také uvedl, že se neměl nechat přesvědčit, aby se pomoc rozdělila na dvě části. „Je možné, že se debata o úsporném tarifu ještě otevře.“

První část podpory by měla trvat od října do prosince, další začátkem příštího roku. Ministr naznačil, že druhá fáze pomoci by mohla být cílená jen na nejpotřebnější domácnosti. Zatím je podpora modelována jako plošná a získat by ji měly všechny domácnosti. (TV Prima)