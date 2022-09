Tisíce českých firem budou muset zhruba od poloviny roku 2024 nově splňovat povinnosti v kybernetické bezpečnosti. Bude jim to ukládat evropská směrnice NIS2, která by měla být dokončena během několika měsíců. Česko pak bude mít 21 měsíců, aby ji zavedlo do legislativy.