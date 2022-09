Rakušan by měl kvůli Mlejnkově kauze rezignovat, vyplývá z průzkumu

Předseda hnutí STAN a vicepremiér Vít Rakušan by měl podle více než poloviny Čechů kvůli kauze kolem jmenování šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka rezignovat na pozici ministra vnitra. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro Český rozhlas.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

Mlejnek nastoupil začátkem července do čela Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI), tedy civilní rozvědky. Následně se v médiích objevily informace o pravidelných stycích Mlejnka s lobbistou Michalem Redlem, který nyní čelí obvinění v kauze Dozimetr, týkající se údajné korupce v pražském dopravním podniku. Rakušan Mlejnka do funkce ředitele ÚZSI navrhl, ačkoli podle svých slov již tehdy věděl o Mlejnkových stycích s Redlem. Sněmovní opozice opakovaně vyzvala k odvolání Mlejnka i Rakušana. Ministr vnitra Mlejnka hájil a sám také odmítl odstoupit. Mlejnek nakonec na konci srpna oznámil, že rezignuje.

V průzkumu Medianu pro rozhlas uvedlo 56 procent dotázaných, že také ministr Rakušan by měl odstoupit z čela vnitra, a vyvodit tak politickou odpovědnost za prosazování Mlejnka. Podle 27 procent účastníků průzkumu by měl Rakušan na pozici ministra zůstat a zbylých 17 procent lidí uvedlo, že neví, jak odpovědět.

Odstoupení Rakušana by podpořili podle rozhlasu především voliči opozičních hnutí a také stran, které se nedostaly do Sněmovny. Například ale i z voličů vládního uskupení Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) by téměř jedna třetina byla pro rezignaci ministra vnitra. Podle ředitele Medianu Přemysla Čecha to však neznamená, že by tito lidé už ve volbách strany koalice nepodpořili.

Průzkum se uskutečnil 6. a 7. září. Zúčastnilo se ho 1033 lidí starších 18 let. (ČTK)