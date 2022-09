Luxusní superjachta ve stylu Jamese Bonda se potopila u pobřeží Řecka

Superjachta ve stylu Jamese Bonda, která podle něj dostala jméno 007, se v noci na čtvrtek převrátila a napůl potopila u řeckého ostrova Kythnos, kde najela na skály. Všech pět cestujících, kteří byli na palubě 49 metrů dlouhého plavidla, se podařilo zachránit.

Informoval dnes zpravodajský server news.com.au.

Loď zůstala ležet napůl potopená na boku asi 15 kilometrů od pláže Kolona na Kythnosu. Podle prvních informací patrně selhala GPS navigace a kapitán s plavidlem zajel příliš blízko ke břehu, kde narazil na skály.

Pobřežní stráž zachránila všechny osoby z paluby jachty a následující ráno kolem ní rozmístila zábrany pro případ, že by do moře začala unikat nafta. Podle dnešních informací se nezdá, že by bylo moře jakkoli znečištěné a nedošlo ani k poškození podmořské scenérie.

Loď plula pod britskou vlajkou, ale patří nejmenovanému švýcarskému podnikateli. Je vybavená mimo jiné i přistávací plochou pro vrtulník a v pěti kajutách se může ubytovat až deset lidí. (ČTK, News)