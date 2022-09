Kuba zažívá jednu z nejsilnějších emigračních vln do USA, ukazují statistiky

Kuba zažívá jednu z nejsilnějších emigračních vln do USA za poslední desetiletí. Ukazují to statistiky amerického Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP), který eviduje za administrativní rok, který začal loni v říjnu a končí 30. září, příchod 177 000 Kubánců. To je mnohonásobně více než v uplynulých letech, napsala agentura EFE.

CBP zaznamenal od loňského 1. října do začátku letošního září příchod 177 000 Kubánců, což je zhruba 1,5 procenta celé populace ostrova. Do konce administrativního roku, tedy do konce září, zřejmě počet lidí prchajících z Kuby do USA ještě vzroste. Za celý rok 2021 do USA přišlo 39 000 Kubánců, a za celý rok 2020 to bylo 14 000 lidí. Podle odborníků je letošní migrační vlna silnější například než takzvaný exodus z Mariel v roce 1980.

Kubánci se čím dál častěji vydávají do zahraničí kvůli rozsáhlým ekonomickým problémům, kterým ostrov čelí, i k kvůli společenským poměrům ve státě, kde stále drží monopol moci komunistická strana. Ta se spoléhá na represe proti kritikům režimu i cenzuru médií.

Odchod Kubánců z vlasti usnadnilo zavedení bezvízového styku s Nikaraguou, odkud se Kubánci snaží dostat do Spojených států. Podle kritiků to vláda v Havaně dobře ví. „Kubánská vláda se v této chvíli podílí na masivním exodu a tlačí své občany do nebezpečné cesty,“ řekl před konferencí v Miami o kubánské migraci odborník na toto téma Luis Manuel Rolle.

Podle serveru Infobae je však cesta přes Nikaraguu pro Kubánce velmi nákladná. V průměru stojí 12 000 dolarů na osobu (téměř 300 000 korun), což je pro běžného Kubánce velmi vysoká částka. Část z nich se proto vydává na ještě nebezpečnější trasu přes moře. Americká pobřežní hlídka na malých plavidlech plujících z Kuby zachytila od loňského října na 5000 migrantů.

Z ekonomických problémů kubánská vláda viní sankce a embargo USA, které podle úřadů dusí kubánskou ekonomiku. Havana také kritizuje Washington za to, že nesplnil svůj slib vydávat obyvatelům Kuby na 20 000 pracovních víz ročně. (ČTK)