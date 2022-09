Na ulici Pennsylvania Avenue ve Washingtonu, která propojuje Bílý dům s Kapitolem, starostka města vyvěsila britské vlajky. Ty centrální ulici lemují na počest britské královny Alžběty II., která ve čtvrtek zemřela. (CNN)

The scene in Washington this evening. British flags down Pennsylvania Avenue. 🇬🇧🇺🇸 pic.twitter.com/mEj1PZ0nev

— Jim Acosta (@Acosta) September 9, 2022