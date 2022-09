Fiala se s Austinem shodli na potřebě pokračování modernizace české armády

Kuba zažívá jednu z nejsilnějších emigračních vln do USA za poslední desetiletí. Ukazují to statistiky amerického Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP), který eviduje za administrativní rok, který začal loni v říjnu a končí 30. září, příchod 177 000 Kubánců. To je mnohonásobně více než v uplynulých letech, napsala agentura EFE.