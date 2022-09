Indie zakázala vývoz zlomkové rýže a uvalila clo na export několika druhů rýže

Indie zakázala vývoz zlomkové rýže a na export několika druhů rýže uvalila dvacetiprocentní clo. Chce podpořit zásobování domácího trhu a zmírnit domácí ceny. Podprůměrné monzunové deště negativně ovlivnily pěstování rýže v zemi.

„Nastane značný tlak na potravinovou bezpečnost v mnoha zemích,“ uvedl ekonom Phin Ziebell ze společnosti National Australia Bank. Růst cen rýže by podle analytiků mohl vést ke zdražování také u dalších obilnin. „Pro ceny potravin je to inflační krok,“ řekl k postupu Indie analytik Ole Houe ze společnosti IKON Commodities. „Mohlo by to vyvolat růst cen pšenice a kukuřice,“ dodal. (České noviny)