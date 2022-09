Dojemný vzkaz zanechal zesnulé britské královně i 79letý frontman kapely Rolling Stones Mick Jagger. „Po celý můj život tu Její Veličenstvo královna Alžběta II. vždycky byla. Byl jsem kluk, když jsem v televizi sledoval, jak se vdávala, pamatuju si ji jako krásnou dámu a postupně jako milovanou babičku národa. Bude mi hluboce chybět.“

For my whole life Her Majesty, Queen Elizabeth II has always been there. In my childhood I can recall watching her wedding highlights on TV. I remember her as a beautiful young lady, to the much beloved grandmother of the nation. My deepest sympathies are with the Royal family. pic.twitter.com/3JLILZDKwK

— Mick Jagger (@MickJagger) September 8, 2022