Rakušan plánuje s ministry vnitra zemí EU probrat migraci

Ministr vnitra Vít Rakušan chce se svými unijními protějšky jednat o zvyšujících se počtech syrských uprchlíků, kteří v posledních měsících přicházejí do EU z Turecka. Podle něj je třeba vytvořit tlak na Ankaru. Rakušan dnes také jednal se slovenským ministrem vnitra Romanem Mikulcem.

Letos do konce srpna bylo při tranzitní nelegální migraci odhaleno v Česku 5386 běženců, z toho 4716 Syřanů, přičemž 90 procent z nich přišlo z Turecka, uvedl ministr při sněmovních interpelacích. Podle něj do Česka míří denně řádově stovky uprchlíků, v případě Rakouska jsou to tisícovky. Situace je podle ministra řešitelná pouze na evropské úrovni.

S Mikulcem se Rakušan v úterý dohodl na posílení hlídek na česko-slovenských hranicích. „Budou zavedeny společné česko-slovenské hlídky, které na obou stranách hranice budou provádět zvýšené kontroly. Nejedná se o obnovení hraničních kontrol,“ uvedl ministr ve Sněmovně. Podle něj Slováci v minulých týdnech hlídali z českého pohledu na své straně území před společnou hranicí „vlažně“. Slovenský ministr podle Rakušana také slíbil, že se tam bude policie víc věnovat kontrolám kamionů, které migranti k cestám využívají. Od jednotlivých zemí Rakušan očekává zodpovědnost, že se o běžence postarají na svém území.

Rakušan v Brně také oznámil, že Česko kvůli posílení hlídek stáhne část svého kontingentu z Makedonie, kde policisté pomáhají s ochranou unijních hranic. Makedonskou stranu informoval Rakušan o záměru v úterý dopisem. Při příštím střídání policistů by jich mělo odjet na misi místo dosavadních čtyřiceti o deset méně, řekl Rakušanův mluvčí Jakub Veinlich. Rakušan také uvedl, že čeští policisté pomáhají v Maďarsku chránit vnější hranici schengenského prostoru a stahovat se nebudou.

V minulosti Turecko po dohodě s EU migranty po nějakou dobu dál nepouštělo. „Je potřeba, aby Evropská komise byla o mnoho aktivnější v uplatňování readmisních dohod (o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob) s třetími zeměmi. My už čelíme sekundární migraci, kdy se uprchlíci dostanou do Evropy. Musíme řešit problém intenzivněji tam, kde vzniká,“ řekl v úterý v Brně Mikulec. Rakušan dodal, že řešení má spočívat i v posílení funkce unijní pohraniční agentury Frontex a že se státy snaží vyhnout znovuzavádění hraničních kontrol. (ČTK)