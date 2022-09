Německo zpřísní od října proticovidová opatření

Spolkový sněm v Německu schválil od října zpřísněná proticovidová opatření. Do obchodů a veřejných míst se tak mohou vrátit roušky a nutnost prokázat se testem.

O příslušné novele zákona o potírání infekčních chorob bude ještě hlasovat Spolková rada, kde jsou zastoupeny přímo německé spolkové země. Ministr zdravotnictví Karl Lauterbach uvedl, že úprava je třeba, aby Německo s těmito účinnými prostředky zvládlo očekávané podzimní a zimní vlny nemoci covid-19. Spolkové země pak budou moci samy rozhodnout, zda zavedou roušky ve veřejně přístupných budovách včetně obchodů.

Nová opatření budou platná od 1. října do 7. dubna roku 2023. Opatření v celém Německu přikazují respirátory FFP2 v dálkové dopravě, výjimku v podobě obyčejných roušek budou mít jen děti od šesti do 14 let a dopravní personál. Do nemocnic a pečovatelských domů bude vstup podmíněn testem.

Do restaurací a kulturních zařízení bude možné vstoupit i bez roušky, pokud se člověk prokáže testem. Výjimku budou mít i očkovaní, pokud od poslední dávky neuplynuly více než tři měsíce. Roušky se vrátí i do škol, a to pro žáky pátých a vyšších ročníků. Ve školách a školkách může být nařízeno i testování.

Pokud se epidemická situace i přes tato omezení vyhrotí, mohou německé regiony zavést nošení roušek i na vybraných venkovních akcích, kde nepůjde udržet rozestup alespoň 1,5 metru. (ČTK)