Moravskoslezskému Kočovu zůstalo na účtu u Sberbank deset milionů

Obci Moravskoslezský Kočov na Bruntálsku zůstalo deset milionů korun na účtu u banky Sberbank, která je v konkurzu. Pohledávku obec s 600 obyvateli přihlásila. Jde o všechny její uspořené prostředky. Chod obce ale situace neomezuje. Podobnou sumu v bance měla uloženou i radnice Hradce nad Moravicí na Opavsku. I tam ale provoz města funguje bez omezení.

Moravskoslezský Kočov ročně hospodaří s rozpočtem ve výši od 11 do 13 milionů korun. V době krachu české pobočky Sberbank měla obec u ní na účtu 11 milionů korun. „Necelý milion se podařilo vybrat,“ řekl starosta Josef Havlík. Zbývající pohledávku okolo deseti milionů korun obec přihlásila a starosta věří, že peníze získají zpět.

„V české pobočce Sberbank, která se ocitla v problémech po únorovém ruském vojenském vpádu na Ukrajinu a nyní je v konkurzu, obec měla jen uspořené peníze. Peníze potřebné na provoz obce máme na jiných účtech. Chod úřadu a případné investice tak nejsou nijak ohroženy,“ řekl starosta.

Hradec nad Moravicí měl na účtu devět milionů korun. „Což je asi deset procent našich volných finančních prostředků. Ostatní máme na dalších pěti účtech. Na hospodaření města to tak nemá vliv. Situaci sledujeme a věříme, že peníze dostaneme zpátky,“ řekl starosta Patrik Orlík.

Peníze měst a obcí uvízlé ve zkrachovalé české pobočce ruské Sberbank se podle Havlíka stávají i tématem předvolební kampaně. „Účet v bance obec měla 20 let. Nikomu to nevadilo. Nyní se toho chytá před volbami opozice. Tvrdí, že se to mělo očekávat, že to byla chyba. Jednoznačné pochybení starosty,“ uvedl Havlík. S podobnými názory se setkal i Orlík. „U nás to není tak silné, ale občas se někdo takový chytrý objeví. Po válce je každý generál,“ řekl.

Jak Moravskoslezský Kočov, tak Hradec nad Moravicí své pohledávky přihlásily do konkurzního řízení. Pražský městský soud prohlásil konkurz na banku Sberbank CZ, která je dceřinou společností největšího ruského bankovního domu Sberbank, 26. srpna. Přezkumné jednání o přihlášených pohledávkách nařídil na 6. října, následovat bude ten den i schůze věřitelů. Nominální hodnota majetku banky je přibližně 61,6 miliardy korun. (ČTK)