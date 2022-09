Prezident potřebuje psychiatra, řekla Stehlíková před soudem se Zemanem

Psychiatrička a bývalá ministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková řekla, že prezident Zeman potřebuje psychiatrickou pomoc. Důvodem jsou podle ní jeho údajné závislosti na alkoholu a tabáku. Učinila tak před začátkem jejího soudního sporu s hlavou státu.

Zeman po Stehlíkové žádá omluvu a milion korun na Fond ohrožených dětí za výroky, které o jeho zdraví zveřejnila v souvislosti s jeho loňskou hospitalizací.

Zeman, který za sebe k Obvodnímu soudu pro Prahu 3 vyslal hradního advokáta Marka Nespalu, podal na Stehlíkovou žalobu na ochranu osobnosti kvůli pěti jejím vyjádřením z října loňského roku. Lékařka tehdy mimo jiné uvedla, že abstinování prezidenta v nemocnici vedlo k náběhu na delirium tremens. Zmínila také metabolický rozvrat kvůli alkoholické jaterní cirhóze, trvalé poškození mozku či skokové zdementnění.

„Zásah byl tak razantní, že omluva nestačí,“ uvedl dnes u soudu Nespala. Vyjádření Stehlíkové označil za „věšteckou diagnostiku“.

„Pan prezident se nikdy netajil zálibou v alkoholu, tabáku. To jsou diagnózy ryze psychiatrické. A právě ta závislost na alkoholu je hlavní příčinou cirhózy jater, o které není pochyb. Když chcete léčit cirhózu, tak musíte léčit tu primární chorobu. To dělá psychiatr, nejlépe adiktolog, to znamená odborník na návykové nemoci,“ řekla před jednáním Stehlíková.

Zkritizovala také to‚ že se pravidelně neschází lékařské konzilium k posouzení Zemanova zdravotního stavu. „Chceme vědět komplexní stav pana prezidenta. Pan prezident není zdráv, to vidí každý laik na první pohled. Přece nejde takhle se starat o hlavu státu,“ zdůraznila. „Soud otevře lidem oči, že to není v pořádku. Jde mi o to, abychom neopakovali stejné chyby. To, jak dopadnu já, je mi jedno,“ dodala.

Prezident byl loni na podzim hospitalizován dvakrát, přičemž napodruhé byl zpočátku ve vážném stavu na klinice intenzivní medicíny. Důvod pobytu v nemocnici Hrad nezveřejnil. Lékaři nutnost péče zdůvodnili komplikacemi spojenými s prezidentovým chronickým onemocněním. Člen prezidentova lékařského konzilia chirurg Pavel Pafko poté naznačil, že jde právě o cirhózu jater.

Zeman v minulosti vysoudil omluvu a 250 000 korun na bývalém radním Brna-střed Svatopluku Bartíkovi, který o něm před minulými prezidentskými volbami napsal na sociální síti, že má rakovinu. (ČTK)