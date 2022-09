Prokuratura nenašla důkazy o podílu francouzských vojáků na genocidě ve Rwandě

Francouzská prokuratura neobjevila důkazy o tom, že by příslušníci francouzské armády hráli roli v genocidě ve Rwandě v roce 1994. V této souvislosti se rozhodla, že nepřistoupí ke znovuotevření případu, který se tím zabývá.

Prokuratura to uvedla ve svém prohlášení, ze kterého citovala agentura Reuters.

Při vyšetřování nebylo objeveno nic, co by poukazovalo na „přímou účast francouzských vojenských sil na zločinech spáchaných v uprchlických táborech“. Rovněž nebylo zjištěno, že by se vojáci jakýmkoli způsobem spolupodíleli na krveprolití či vraždící straně nějakým způsobem pomáhali, píše se v prohlášení prokuratury.

Při genocidě ve Rwandě, která vypukla v dubnu 1994, zmasakrovali hutuští extremisté za 100 dní na 800 000 menšinových Tutsiů a umírněných Hutuů a asi 2,7 milionu lidí muselo před násilím uprchnout z domovů. Vraždění v malé a chudé Rwandě uprostřed Afriky začalo poté, co bylo 6. dubna 1994 sestřeleno letadlo s prezidenty Rwandy Juvénalem Habyarimanou a Burundi Cyprienem Ntaryamirou. Oba patřili k Hutuům. Hutuy vedená vláda měla tehdy velmi blízké vztahy s Paříží.

Událostmi ve Rwandě se zabývala i nezávislá komise historiků, která roli Francie v masakrech přezkoumávala na pokyn prezidenta Emmanuela Macrona. Jak následně uvedla v březnu 2021, Francie sice nese velký díl zodpovědnosti za to, že události ve Rwandě v roce 1994 skončily genocidou, na vraždění ani přípravách na ně se nicméně nijak nepodílela a vinu za ně nenese. (ČTK)