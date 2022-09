Umělci z EU, Norska a Ukrajiny vytváří novou podobu Lennonovy zdi na pražské Kampě

Umělci ze zemí Evropské Unie, Norska a Ukrajiny vytváří novou podobu Lennonovy zdi na pražské Kampě. Dílo s názvem Zeď svobody a energie vzniká u příležitosti českého předsednictví v Radě EU.

Cílem je vytvořit společný výtvor umělců, nafotit ho a vytisknout na nafukovací zeď, která by se měla dostat do několika evropských měst. Podle zdrojů ČTK to novinářům potvrdil výtvarník Pavel Štastný.

„Záměrně jsme si vybrali téma svoboda a energie, protože tahle zeď je o svobodě, je to náš symbol svobody, míru, lásky,“ řekl dnes ráno Šťastný.

„Téma jsme vymysleli ještě před válkou a před energetickou krizí, takže pro nás je svobodné umělecké vyjádření to, že najednou všichni pracují dohromady a zároveň vydávají svou uměleckou energii,“ doplnil.

Proti dřívějším akcím a přetvářením Lennonovy zdi autoři současného projektu podle Šťastného trochu změnili koncept. Uprostřed zdi je velké zrcadlo, kde každý může vidět sám sebe jako občana EU. Kolem zrcadla je pak nyní modrý kruh, do kterého ještě přibudou namalované hvězdy jako symboly z vlajky EU. Jednotliví umělci vytvářejí na zeď různé malby, často se symboly míru a lásky, celé zdi pak nezávisle na sobě dominují barvy ukrajinské vlajky.

Po dnešní vernisáži se ve čtvrtek zeď vyfotí a vytiskne 1:1 na nafukovadlo, které by mělo cestovat.

„Máme jednu základní myšlenku, proč bude cestovat. Spousta lidí nám říká, že slyšeli o Lennonově zdi, ale nikdy třeba Prahu nenavštívili. Znají ji z fotografií, ale nemají osobní zážitek. Proto tento symbol svobody exportujeme a ukážeme v zahraničí,“ řekl Šťastný.

Až bude nafukovadlo hotové, poprvé se představí před skutečnou zdí na Velkopřevorském náměstí – samotná zeď už v té době přitom může být opět přemalovaná, protože jak řekl Šťastný, zeď je svobodná. Hlavním cílem cesty nafukovadla je podle něj Paříž, protože Česko přebíralo v červenci předsednictví EU po Francii. Když se tam pojede, nabízejí se města, která jsou cestou, tedy Štrasburk, Brusel, Lucemburk, řekl. (ČTK/ČT24)