„V metaverzu můžeme i létat.“ Karel Janeček zahájil svou virtuální kampaň

Karel Janeček představil virtuální realitu, ve které chce vést svou prezidentskou kampaň. Na využívání moderních technologií chce ukázat, že by se lidé neměli bát „evolučního skoku“ souvisejícího s novými technologiemi.

Karel Janeček. Foto: Prokop Vodrážka, Deník N

„Vážení, dámy a pánové, v metaverzu můžeme i létat,“ řekl Karel Janeček na závěr svého vystoupení a na obrazovce za ním se postavička ve virtuálním světě rozletěla jako pták. Pro Deník N následně vysvětlil, že jeho vystoupení ve virtuální realitě mělo poukázat na měnící se svět.

„Primární sdělení je si uvědomit, že žijeme ve světě, který se zcela zásadně mění. Že procházíme evolučním skokem. Já tomu říkám sociální singularita 21. století. A to souvisí s novými technologiemi. To, že dnes je mobil automatický, si před 30 lety lidé neuměli představit. Důležité je se tomu nebránit a nebojovat proti tomu,“ sdělil Janeček Deníku N.

Karel Janeček byl během léta jedním z viditelných kandidátů na prezidenta. V kampani Tohle je Karel je miliardář vykreslován jako spirituálně a fyzicky vyrovnaný člověk. Chodí po laně, jezdí na jednokolce, skáče s padákem, dělá stojku nebo rozdává tvrdé rány v rámci tréninku kickboxu. Nově chce být unikátní také tím, že chce svou kampaň vést v metaverzu.

Karel Janeček by měl v naplánovaných časech v metaverzu umožňovat občanům ptát se ho na otázky. Nyní je součástí virtuální výstava nazvaná 21 děl pro Ukrajinu.

V rámci své dnešní tiskové konference však zároveň Janeček varoval, že nové technologie nesmí člověka pohltit. „Každá mince má dvě strany. To byla možná hlavní message. Nesmíme se stát otroky, musí to být nástroj, zábava, ale nesmí to být břemeno,“ dodal.