Trumpův ministr obrany USA: Nález tajných dokumentů je znepokojivý

Dokumenty o jaderném potenciálu cizího státu, které nalezla FBI u exprezidenta Trumpa, mohou oslabit bezpečnost USA, řekl bývalý ministr obrany Mark Esper. „Má velká obava je, že může jít o ohrožení národní bezpečnosti,“ řekl.

„Nevíme, jestli šlo o spojeneckou, či nepřátelskou zemi, proto je velmi důležité, aby zpravodajská komunita co nejrychleji vyhodnotila, co FBI v Mar-a-Lago nalezla,“ řekl Esper stanici CNN. „Nechcete, aby nepřátelé věděli, že víte, co chystají, protože poté mohou svoji strategii změnit.“

