Evropská komise navrhne cenový strop na ruský plyn, oznámila její předsedkyně Ursula von der Leyenová. Počítá i s povinným omezením spotřeby elektřiny a využitím neočekávaných zisků firem. Dále navrhuje půjčit Ukrajině dalších pět miliard eur, země nyní podle ní potřebuje plnou podporu EU.

The situation in Ukraine requires our full support.

Today the @EU_Commission proposes an additional €5 billion in macro-financial assistance for the country.

This is on top of the €10 billion the EU already provided in financial, humanitarian and military aid. pic.twitter.com/B60lueYl0Q

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 7, 2022