Ruský prezident Vladimir Putin chce omezit vývoz obilí z Ukrajiny. Prohlásil to v obsáhlém projevu plném výhrůžek a obvinění Západu, který přednesl na zahájení Východního ekonomického fóra.

Mimo jiné tvrdí, že ukrajinské obilí neputuje do „hladovějících zemí“, ale do Evropy. Export ukrajinského obilí jsme popsali zde.

Východní ekonomické fórum se koná v ruském Vladivostoku od 5. do 8. září. Jeho hlavním motem je letos „Na cestě k multipolárnímu světu“.

Kromě Rusů se ho účastní desítky zemí včetně Číny. Putin využil svého vystoupení především k obvinění USA a EU z „kolonialismu“ a snahy ovládnout svět. Snažil se rovněž ospravedlňovat válku, kterou rozpoutal proti Ukrajině. V rozporu se skutečností obvinil z útoku na Ukrajinu Západ. Ruský lídr zároveň prohlásil, že jeho snahou je „pomoci lidem na Donbasu“ a že on svou misi „dotáhne do konce“.

Velká část jeho projevu byla věnována „strašlivé“ situaci v Evropě, která tone v inflaci, zatímco Rusko se s „ekonomickou, finanční a technologickou agresí Západu“ vypořádává skvěle. Kvůli konfliktu na Ukrajině Rusko podle Putina žádné ztráty neutrpělo a neutrpí. „Hlavním ziskem je upevnění naší suverenity,“ řekl přesto, že několik zemí v blízkosti Ruska vstupuje do NATO, které Kreml nazývá hlavní bezpečnostní hrozbou. „Z pohledu vojenských akcí jsme my nic nezačali,“ prohlásil Putin. „Jen se to snažíme zakončit.“

Rusko zaútočilo na Ukrajinu 24. února letošního roku a toto datum sám ruský prezident označil za zahájení „speciální vojenské operace“ s cílem demilitarizovat a denacifikovat Ukrajinu. Už v roce 2014 ruská armáda anektovala ukrajinský Krym a podpořila proruské separatisty na ukrajinském Donbase. Ani Ukrajina, ani žádný jiný stát na ruské území nezaútočily.