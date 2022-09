Juul zaplatí téměř půl miliardy dolarů pokuty za prodej e-cigaret nezletilým

Společnost Juul Labs zaplatí nejméně 438,5 milionu dolarů 33 americkým státům za to, že reklamu na své elektronické cigarety mířila na mladistvé a své výrobky prodávala nezletilým. Juul nadále nesmí ve svém marketingu zobrazovat osoby mladší 35 let.

Má také zakázáno umisťovat výrobky ve filmech a televizi, inzerovat na billboardech a v sociálních médiích, prodávat zboží se značkou Juul a financovat vzdělávací programy ve školách.

Užívání e-cigaret mladými lidmi se snížilo poté, co USA zvýšily minimální věk pro nákup tabákových výrobků na 21 let a zakázaly prodej sladkých a ovocných náplní do e-cigaret. (WSJ)