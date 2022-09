Itálie zkrátí topnou sezonu, aby ušetřila plyn, sází také na kratší sprchy

Italská vláda dnes zveřejnila opatření, kterými chce dosáhnout úspor ve spotřebě plynu v nadcházející topné sezoně. Ta se v zemi zkrátí o 15 dní a vytápění během dne bude o hodinu kratší. Vláda také počítá s poklesem průměrných teplot v domácnostech či podnicích o jeden stupeň.

Uvedla to agentura ANSA. Ministerstvo pro ekologický přechod, které plán připravilo, si od všech kroků slibuje úsporu přes osm miliard metrů krychlových plynu. Roční spotřeba země v loňském roce činila zhruba 76 miliard metrů krychlových.

Průměrné teploty se v domácnostech a firmách mají podle nařízení snížit o jeden stupeň, a to na 17 stupňů ve výrobních závodech a obdobných provozech a na 19 stupňů v ostatních prostorech. Topná sezona má také začít o osm dní později, než se plánovalo, a skončit o sedm dní dříve. Během dne by vytápění mělo být o hodinu kratší, než kolik předpokládají stávající pravidla. Tato opatření by měla ušetřit 3,2 miliardy metrů krychlových plynu, přičemž největší úsporu, zhruba 2,7 miliardy metrů krychlových, přinese zkrácení topné sezony.

Dalších až 2,7 miliardy metrů krychlových úspor mají přinést dobrovolné změny chování obyvatelstva. Vláda po Italech chce, aby se méně sprchovali teplou vodou, aby měli troubu zapnutou po kratší dobu, aby vypínali elektrospotřebiče ze zásuvky či aby snížili plamen, když voda dosáhne bodu varu, například při vaření populárních těstovin. Skutečný rozsah úspor ale bude záležet na tom, kolik obyvatel a jak důsledně se bude doporučeními řídit. Vláda chystá kampaň, která má nové návyky podpořit.

Podle ministerstva mají opatření posloužit k lepší přípravě na „zastavení dodávek plynu z Ruska“. Itálie dlouhodobě patřila k nejzávislejším unijním zemím na dovozu plynu z Východu. Ruský plyn pokrýval 30 ze 76 miliard metrů krychlových roční spotřeby plynu v Itálii. Kabinet premiéra Maria Draghiho v uplynulých měsících dojednal zvýšení dodávek z jiných zemí, například z Alžírska, což by mělo částečně pokrýt výpadky v dovozu z Ruska.

Italské zásobníky jsou naplněné na 84 procent, podle agentury AGSI-GIE by to stačilo na pokrytí zhruba pětiny italské roční spotřeby. Vláda také chce vybudovat nové terminály na zkapalněný plyn. Jeden z terminálů má být umístěn v toskánském přístavu Piombino, kde to však vyvolalo nevoli místních obyvatel. Hlavním důvodem je, že loď, která zajišťuje zkapalnění, bude umístěna přímo v přístavu.

Do roku 2025 chce italská vláda dosáhnout úplného nahrazení dodávek ruského plynu. O pět miliard metrů krychlových se chystá snížit roční spotřebu země a 25 miliard metrů krychlových hodlá zajistit nákupem z jiných zemí či zvýšením domácí těžby. (ČTK)