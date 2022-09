Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj virtuálně zazvonil zvonem a otevřel tak Newyorskou burzu. V proslovu, který vůči bankéřům a investorům pronesl, vyzval k zahraniční podpoře investic na Ukrajině. (NYSE)

The NYSE welcomes H.E. Volodymyr Zelenskyy, President of Ukraine and guests in recognition of @WPP #AdvantageUkraine. To honor the occasion @ZelenskyyUa virtually joins Lynn Martin, NYSE President to ring The Opening Bell pic.twitter.com/XKJphNrXiy

— NYSE 🏛 (@NYSE) September 6, 2022