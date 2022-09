Britský tenista Cameron Norrie nepostoupil do čtvrtfinále US Open. Devátý hráč světového žebříčku prohrál v osmém kole s Rusem Andrejem Rubljovem 4:6, 4:6 a 4:6. Rubljov se ve čtvrtfinále utká se Španělem Rafaelem Nadalem nebo Američanem Francesem Tiafoem. (US Open)