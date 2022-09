Barometr: Češi se odklánějí od spoření

Devět z deseti forem spoření a investic potvrzuje odklon Čechů od spoření. Stojí za tím prudce rostoucí inflace. Patrně se na tom podílí i fakt, že některým Čechům se zmenšují finanční prostředky, které by mohli spořit.

Trend potvrdil takzvaný Barometr obliby spoření, který sestavuje Asociace českých stavebních spořitelen.

Pokles o čtyři procenta zaznamenaly investice do drahých kovů, které si i navzdory poklesu drží pozici favorita s padesáti pěti procenty obliby. Pro Čechy jsou symbolem jistoty v nejistých dobách. Češi nejméně ztratili víru ve spořící konta, která zaregistrovala čtyřicet čtyři procent oblibu. Na třetí příčce skončilo stavební spoření (43 %), u kterého je prakticky nulové riziko.

„Zhodnocení kolem šest procent sice v dnešní době nepokryje inflaci, nicméně musíme mít na paměti, že jde o spoření se střednědobým horizontem, a tak je nutné k němu i přistupovat,“ řekl Jiří Šedivý, tajemník Asociace českých stavebních spořitelen.

Češi mají nejmenší důvěru v penzijní spoření, které se propadlo o osm procentních bodů. Pravděpodobně z důvodu obavy o vázání peněz na delší období, jejímž příkladem je právě penzijní spoření.

Investice do podílových fondů a do akcií klesají od počátku letošního roku už potřetí v řadě a to navzdory učebnicové poučce, že z dlouhodobého hlediska jsou tyto formy investicí schopny vzdorovat inflaci.

Nejvíce ztratily oblibu investice do životního pojištění a termínovaných vkladů. Životní pojištění zpravidla neslouží k uložení peněz, ale jako záchranný kruh. Termínované vklady jsou jedinou investiční formou, která zaznamenala růst oblíbenosti.

Na nejnižších příčkách se drží investice do kryptoměny. Oproti minulému kvartálu klesla obliba o čtyři procenta. Na posledním místě se umístilo tradiční spoření doma pod postelí, od kterého se Češi dlouhodobě odklánějí.

Oproti druhému čtvrtletí klesla hodnota barometru nejvíce za jeho šestiletou historii. Barometr pravidelně sleduje, kterou možnost ukládání nebo spoření peněz považují Češi za zajímavou bez ohledu na jejich finanční situaci nebo zkušenosti s investicemi. (AČSS)