Z dvanáctičlenné výpravy na kamčatskou sopku přežili jen tři lidé

Ruští záchranáři na Kamčatce za pomoci vrtulníku evakuovali ze sopky Ključevskaja, nejvyšší hory poloostrova, tři zraněné turisty. Původně na sopku vyrazila výprava složená z deseti turistů a dvou horských vůdců, devět členů ale výstup nepřežilo.

„Vrtulník ministerstva pro mimořádné situace za pomoci záchranářů naložil tři zraněné turisty, které přepravil do nejbližšího obydleného místa, vsi Ključi. Odtud by je měl evakuovat stroj medicíny katastrof do Petropavlovska-Kamčatského,“ citovala agentura TASS komuniké.

„O způsobu evakuace mrtvých těl, která se pravděpodobně nacházejí ve výši 4150 metrů, se rozhodne později,“ dodala s tím, že dnes ráno záchranáři dosáhli tábora výpravy ve výši 3300 metrů.

Ključevskaja je nejvyšší činná sopka v Euroasii, její výše podle internetové encyklopedie kolísá mezi 4750 až 4850 metry nad mořem. (TASS, ČTK)