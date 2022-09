Macron vyzývá Francouze k úsporám energie, chce posílat plyn do Německa

Francouzský prezident Emmanuel Macron prohlásil, že jeho země je připravena dodávat plyn do Německa v zimě, pokud to bude kvůli nedostatku plynu v Evropě nutné. Vyzval Francouze, aby snížili spotřebu energie a zabránili tak přídělům a škrtům.

Macron uvedl, že francouzský plyn by mohl Německu pomoci vyrábět více elektřiny, což by zase umožnilo Německu dodávat elektřinu do francouzské energetické sítě v době špiček.

„Dokončíme plynové přípojky, které nám umožní dodávat plyn do Německa,“ řekl Macron novinářům po videohovoru s německým kancléřem Olafem Scholzem.

Německo i Francie se snaží doplnit zásoby plynu poté, co Rusko omezilo dodávky v odvetě za západní podporu Ukrajiny ve válce s Ruskem.

Německo je na ruském plynu závislejší než Francie, která většinu elektřiny vyrábí v jaderných elektrárnách. (France24)