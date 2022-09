Britská ministryně Patelová odstoupí z vlády Liz Trussové

Britská ministryně vnitra Priti Patelová dnes uvedla, že jakmile se Liz Trussová oficiálně stane premiérkou, odstoupí ona ze své funkce. V nové vládě nezíská místo ani Rishi Sunak, se kterým Trussová ve vnitrostranickém hlasování soupeřila o post lídra Konzervativní strany.

Napsal to britský deník Guardian.

Patelová v rezignačním dopise, který poslala končícímu premiérovi Borisi Johnsonovi, pogratulovala Trussové ke zvolení a uvedla, že ji bude podporovat.

„Je mým rozhodnutím pokračovat ve veřejné službě zemi a volebnímu obvodu Witham jako poslankyně, jakmile Liz formálně převezme úřad a bude jmenován nový ministr vnitra,“ napsala Patelová. Podle zdrojů deníku její místo nejspíš získá generální prokurátorka Suella Bravermanová.

Sunak již dříve uvedl, že by od Trussové nepřijal nabídku na ministerské křeslo. „Prostě o tom nepřemýšlím,“ odpověděl na otázku, zda by přijal funkci od Trussové, která v hlasování zvítězila s menším náskokem než kterýkoli z jejích předchůdců.

Podle listu The Times ve vládě pravděpodobně dojde k významným změnám. Své křeslo by si měl udržet ministr obrany Ben Wallace poté, co si vysloužil chválu za svůj postup v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Přes svou popularitu se navíc nezúčastnil vnitrostranického klání o post předsedy Konzervativní strany a v souboji velmi brzy podpořil Trussovou.

Deník uvádí, že ministrem financí se stane nynější ministr obchodu Kwasi Kwarteng. Trussovou v čele britské diplomacie patrně nahradí James Cleverly a do čela ministerstva zdravotnictví se zřejmě postaví Thérèse Coffeyová. (ČTK)

Více o vítězství Trussové píšeme zde.