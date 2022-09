Lipavský: Trest 22 let vězení pro ruského novináře Safronova je šokující

Trest 22 let do vězení se zvýšenou ostrahou pro ruského novináře Ivana Safronova, který byl obžalován kvůli údajné spolupráci s českou rozvědkou, je podle ministra zahraničních věcí Jana Lipavského šokující.

ČTK a České televizi šéf české diplomacie řekl, že se řízení podobá procesům v Československu v 50. letech minulého století.

Soud v Moskvě dnes poslal Safronova na 22 let do vězení. Podle agentury TASS jde o nejpřísnější verdikt udělený v Rusku za trestný čin vlastizrady za poslední roky. Obhajoba se proti rozsudku odvolá, Safronov od počátku jakoukoliv vinu odmítá. Zdůrazňuje, že se věnoval jen žurnalistice a neměl přístup ke státním tajemstvím.

Obvinění přičítá snaze ruské tajné služby o výrobu špionů, když ty skutečné je těžké dopadnout.

Lipavský ČTK a ČT řekl, že tvrzení o Safronově spolupráci s českou rozvědkou je asi stejně důvěryhodné jako tvrzení, že Rusko osvobozuje Ukrajinu. „Jsou to nesmysly. Ten trest je šokující, u nás se to dělalo v 50. letech pod kuratelou sovětských poradců, dnes to znova dělá (prezident Vladimir) Putin v Rusku,“ uvedl.

Obviňování a odsuzovaní nezávislých novinářů kritických vůči režimu je charakteristickým znakem totalit včetně dnešního Ruska, doplnil Lipavský ve vyjádření zaslaném ČTK. „Putin se nezávislé žurnalistiky bojí do té míry, že je schopen vykonstruovat proces, který skončí odsouzením za vlastizradu,“ uvedl. (ČTK)

