Soudkyně jmenovaná Trumpem se přiklonila v otázce zabavených dokumentů na jeho stranu

Soudkyně vyhověla žádosti Donalda Trumpa a nařídila, aby ministerstvo spravedlnosti zastavilo prověřování tajných materiálů zabavených v jeho sídle. Vysvětlila to obavou o ohrožení institucí a rizika úniku informací do médií, které by mohlo Trumpa poškodit.

„Žalobce čelí nevyčíslitelné potenciální újmě v podobě nesprávného zveřejnění citlivých informací veřejnosti,“ napsala soudkyně amerického okresního soudu Aileen Cannonová ve 24stránkovém rozhodnutí.

Vydala ho dnes, kdy si Američané připomínají Den práce.

Cannonová také souhlasila se jmenováním speciálního dohledu, který přezkoumá zabavené materiály z hlediska možného zachování advokátní a výkonné mlčenlivosti.

Prokurátoři už dříve vyjádřili roztrpčení nad tímto Trumpovým požadavkem s tím, že pro něj neexistuje žádný precedens. Odmítají, aby se bývalý prezident mohl domáhat této výsady, která by bránila přezkoumání materiálů úřadující výkonnou mocí – zejména pokud vláda určila, že je to naléhavé.

Soudkyně Cannonová je ve funkci díky tomu, že ji do ní v roce 2020 jmenoval právě Donald Trump. (Politico)