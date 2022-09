V Praze začal 8. ročník letní školy o vývoji léčiv. Je určena doktorandům a postdoktorandům z celého světa, pořadateli jsou Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Vysoká škola chemicko-technologická a izraelský Weizmann Institute of Science.

Zahájení letní školy nazvané „Prague-Weizmann Summer School on Advances in Drug Discovery“ se zúčastnili ministr školství Vladimír Balaš a velvyslankyně Izraele Anna Azari. Mezinárodní akce se koná střídavě v Izraeli a v Česku. „Známkou kvality a mezinárodního významu této letní školy je i to, že se k nám přidal známý Weizmannův institut věd, s nímž se nyní střídáme v organizaci. Je to skvělá synergie, která platí i pro naše společné výzkumné projekty – my jsme velmi dobří v chemii, oni jsou zase světová špička v biologii. Bez těchto expertiz se v oblasti objevování nových léků neobejdete,“ řekl k tomu prof. Jan Konvalinka, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.