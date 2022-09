Ruský novinář Safronov byl odsouzen k 22 letům vězení

Ruského novináře Ivana Safronova poslal moskevský městský soud na 22 let do trestanecké kolonie. Expert na vojenskou tematiku se podle soudu dopustil vlastizrady, když předával informace obsahující státní tajemství zahraničním agentům, za kterého FSB pokládá i českého občana Martina Laryše.

Případ ruského novináře Ivana Safronova je podle obránců lidských práv zcela vymyšlenou špionážní kauzou, která má vylepšit obraz FSB a zvýšit její důležitost. Foto: ČTK/AP

Prokuratura původně požadovala pro novináře čtyřiadvacetiletý trest. S odůvodněním rozsudku veřejnost předseda soudu Dmitrij Gordějev neseznámil. I všechna dosavadní jednání soudu byla neveřejná, vzhledem k tomu, že šlo o obvinění z vlastizrady a předmětem vyšetřování byly i skutečnosti obsahující státní tajemství. Na vynesení rozsudku ale byli vpuštěni novinářovi příbuzní i kolegové.

Ti se s ním po vyřčení verdiktu rozloučili bouřlivým potleskem. Pokud by následujících dvacet let (dva roky již strávil ve vazbě) prožil Safronov skutečně za ostnatým drátem, vyšel by na svobodu jako čerstvý padesátník.

„Svobodu, svobodu…“ křičeli mnozí z přítomných. „Všem vám napíšu. Pište mi. Miluju vás,“ stačil čerstvě odsouzený Safronov vykřiknout, ještě než ho ze soudní síně odvedla eskorta. „Váňo, Váňo, není to nadlouho…“ zazní také z davu aplaudujících.

Lidskoprávní organizace „První oddělení“ ihned zveřejnila adresu, na kterou mohou lidé Safronovovi posílat dopisy: „Lefortovskij val, d. 5, korp. 2. 111020 Moskva, FKU SIZO-2 FSIN Ruska, Safronovovi Ivanu Ivanovičovi (1990).

Kromě toho Moskevský městský soud udělil Safronovovi pokutu ve výši 500 tisíc rublů (přes 203 tisíc korun). Po propuštění bude muset navíc ještě dva roky dodržovat tzv. režim omezené svobody. Safronovovi bude také konfiskován veškerý majetek, který podle vyšetřovatelů a soudu nabyl „zločinným způsobem“, tedy především prodejem zpráv a analýz obsahujících utajované informace.

Advokát novináře Jevgenij Smirnov ihned po skončení zasedání prohlásil, že se s klientem odvolají. Potvrdil také, že prokuratura nabízela Safronovovi, aby se přiznal výměnou za poloviční, tedy dvanáctiletý trest. Novinář odmítl s tím, že je nevinen.

Pokud ani odvolací soud trest Safronovovi nezruší či nesníží, bude moci o podmínečné propuštění poprvé požádat až za 14 let.

Safronov už strávil ve vyšetřovací vazbě přes dva roky. Podle investigativního serveru Projekt je celá kauza vykonstruovaná, protože Safronov neměl přístup k tajným informacím a prakticky vše, co posílal Laryšovi, bylo dohledatelné ve veřejných zdrojích.

Na obranu Safronova, který pracoval dříve pro řadu zvučných ruských médií jako Kommersant či Vědomosti, vystoupila řada ruských novinářů. Podle nich FSB nemá dostatečné důkazy jeho viny, protože Safronov čerpal z veřejných zdrojů. On sám tvrdí: „Moje svědomí je čisté.“ A že i materiály, které zasílal svému dlouholetému příteli Čechovi Martinu Laryšovi, byly založeny na svodkách z veřejně dostupných médií.

V posledních měsících před zatčením pracoval Ivan Safronov v ruské kosmické agentuře Roskosmos jako poradce jejího ředitele. Právě když zastával tuto funkci, byl v červenci 2020 zatčen a umístěn do vyšetřovací vazby moskevské věznice Lefortovo.

Po vynesení rozsudku řada ruských novinářů vyjadřovala naději, že jejich kolega nestráví v trestaneckém táboře zbytek života. „Všechno skončí mnohem dřív,“ prohlásil například politik Veonid Volkov. „Takový gigantický trest,“ byl zděšen publicista Nikolaj Pobosokorskij. „To je msta za to, že nechtěl spolupracovat s vyšetřovateli, že nezradil sebe a své kolegy.“ Podle novinářky Jekatěriny Kortikadzeové je každý žurnalista v Rusku nyní v ohrožení. „I interpretace údajů z veřejných zdrojů vás může stát třetinu života,“ prohlásila.

„Ráno sebrali licenci Novoj gazetě. A teď tohle. Co je ještě před námi?“ nevěřícně kroutila hlavou slavná moderátorka Xenie Sobčaková.

„Jak se s tím vyrovná Ivanova matka, která nejdřív ztratila muže (byl rovněž novinářem specializujícím se na armádu a kosmos, ale za podivných okolností vypadl z okna, pozn. red.) a teď se musí dívat, jak jejího syna posílají za mříže na čtvrt století,“ řekla novinářka Elizabeta Fohtová. (Novaja gazeta)